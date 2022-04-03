Молдова оголошує 4 квітня днем жалоби за всіма загиблими в Україні, - Санду

Президентка Молдови Майя Санду прокоментувала звірства російських окупантів, які ті чинили у Бучі та інших містах України.

Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Неможливо дивитися на звірства в Бучі та інших українських містах. Шокована жорстокістю щодо мирного населення. Молдова рішуче засуджує ці злочини проти людства, цю незаконну та неспровоковану війну проти України. Молдова оголошує завтрашній день днем жалоби за всіма загиблими в Україні", - сказала вона.

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