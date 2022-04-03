Новини • Війна

Молдова оголошує 4 квітня днем жалоби за всіма загиблими в Україні, - Санду

7 31996
Молдова оголошує 4 квітня днем жалоби за всіма загиблими в Україні, - Санду
Президентка Молдови Майя Санду прокоментувала звірства російських окупантів, які ті чинили у Бучі та інших містах України.

Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Неможливо дивитися на звірства в Бучі та інших українських містах. Шокована жорстокістю щодо мирного населення. Молдова рішуче засуджує ці злочини проти людства, цю незаконну та неспровоковану війну проти України. Молдова оголошує завтрашній день днем жалоби за всіма загиблими в Україні", - сказала вона.

Також читайте: Шокована звірствами у Бучі та інших містах України, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Топ коментарі

  • Чукча не читатель.
    Лицеміри.
  • Aks World
    А уже 5 апреля продолжит быть прокладкой для обхода санкций против расеи
  • Совестно за Брата
    В гудок еще подуди... а 5 апреля покупать будешь кровавый кацапский газ за деревяшки...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини