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Ми не можемо мовчати, світ повинен знати, що сталося, і ми всі повинні діяти, - посольство США про Бучу

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Ми не можемо мовчати, світ повинен знати, що сталося, і ми всі повинні діяти, - посольство США про Бучу
Посольство США в Україні висловило свою позицію щодо інформації про масовий терор у Бучі.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері посольства США в Україні. 

"Зображення з Бучі та інших районів, покинутих путінськими військами, жахливі. Уряд США прагне до відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти. Ми не можемо мовчати, світ повинен знати, що сталося, і ми всі повинні діяти", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна, - Джонсон про Бучу

Топ коментарі

  • Людмила Карпова 35c4aebc
    Ну, то дійте вже!!!
  • Совестно за Брата
    Нужно по максимуму эту тему раскручивать, что бы кацапы не затерли тему...
  • Перехватчик


    Аслан


    @antiputler_news

    ·
    4 ч



    Русня, такая тупая, что не понимает, что во время второй мировой Чернобыльской аварии ещё не было. И Чернобыльской АЭС ещё не было. Да и любых других АЭС не было. Но тупая русня этого не знает...

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