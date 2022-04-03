3 квітня вдалось евакуювати понад 2500 людей, - Верещук

3 квітня 2022 року гуманітарні коридори спрацювали і вдалось евакуювати 2694 українця в безпечні місця.

Про це доповіла віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 469 маріупольців. 10 автобусів, які евакуювали сьогодні з міста Бердянськ 408 маріупольців, зараз проходять Василівку. Також вдалося пройти блокпости й колоні автобусів, яка із вчорашнього дня утримувалася російськими військовими. Це понад 350 людей з Маріуполя та Бердянська", - розповіла міністерка.

Також, Ірина Верещук зазначила, що до міста Мангуш сьогодні доїхали 7 автобусів у супроводі делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Ведуться перемовини, щоб вони завтра продовжили рух до Маріуполя. З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області вдалося евакуювати 1 467 людей.

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