Новини • Війна, Різня в Бучі

Питання не тільки в Путіні. Покарання має отримати все військове оточення, - Зеленський

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Питання не тільки в Путіні. Покарання має отримати все військове оточення, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що покарання за звірства в Україні має отримати не лише російських президент Путін.

Про це він заявив в інтерв'ю CBS, передає Цензор.НЕТ.

За словами президента, покарання має бути справедливим.

"Ми віримо в справедливість, у справедливість західного світу, будь-якого світу. І тому питання не тільки в лідері РФ. Вважаємо, що це не є справедливим. Питання в тому, щоб все військове оточення, всі люди, які давали накази, всі абсолютно повинні опинитись перед судом та отримати покарання відповідне", - наголосив Зеленський.

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Топ коментарі

  • A rt fb16bfd9
    Бойня в Буче, показывает, что нет в рашке нет правила правительство отдельно, народ отдельно. Никогда не отмыться народу рашки от того что они сотворили!!!! Никто из них не сможет сказать этофсёпутин, это их народ убивал, насиловал и пытал!!!!!
  • DmitrySviridon ad49c275
    Россия должна развалиться, как СССР. Другого исхода быть не может!
  • Anatoliy A 006b9dda
    А кацапские нацисткие холопы? Опросы не видели? Сколько гордится своей войной опущенных орков на помойке?
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