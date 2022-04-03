На Сумщині триває зачистка від рашистів, - Живицький

Наразі триває зачистка Сумської області від російських окупантів.

Про це у відеозверненні заявив очільник ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Навколо Конотопу було велике накопичення російських військ. Заходили колони, вони окопувались, чинили терор на території області, чинили терор в громадах. Обстрілювали мирних мешканців. Стріляли по лісам, по будинкам, з танків, з гранатометів, з автоматів, з кулеметів. Але наші ЗСУ спільно з ТРО як почали гнати російську нечисть з Київської області, прогнали через всю Чернігівську", - сказав глава ОВА.

"Проходить зачистка території Сумської області, Конотопського району з тим, щоб не залишилось жодної падлюки на території нашої області. В жодній громаді. Ми розуміємо, що вони дуже часто кидають своїх", - зазначив він.

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