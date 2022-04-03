Стали відомі підрозділи російських окупантів, які чинили звірства в Україні. ПЕРЕЛІК
Про це у Facebook повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.
Бородянка – 36-та окрема мотострілецька бригада (Борзя);
Буча – 64-та окрема мотострілецька бригада (Хабаровський край);
Ірпінь-Гостомель – 217-й гвардійський повітряно-десантний полк (Іваново);
Житомирська траса – 5-та окрема танкова бригада (Улан-Уде);
Іванків-Розважив – 155-та окрема бригада морської піхоти (Владивосток);
Велика Димерка – 228-й мотострілковий полк (Єкатеринбург);
Згурівщина – 21-та окрема мотострілецька бригада (Оренбург);
Новий Биков – 6-й гвардійський танковий полк (Чебаркуль);
Славутич – 74-та окрема мотострілецька бригада (Юрга);
Чернігів – 35-та окрема мотострілецька бригада (Алейськ) та 55-та окрема мотострілецька бригада (Тува);
Ніжин-Прилуки – 90-та танкова дивізія (Єкатеринбург).