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Стали відомі підрозділи російських окупантів, які чинили звірства в Україні. ПЕРЕЛІК

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Стали відомі підрозділи російських окупантів, які чинили звірства в Україні. ПЕРЕЛІК
Українські спецслужби визначили розташування російських підрозділів для фіксації та документування військових злочинів.

Про це у Facebook повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Бородянка – 36-та окрема мотострілецька бригада (Борзя);
Буча – 64-та окрема мотострілецька бригада (Хабаровський край);
Ірпінь-Гостомель – 217-й гвардійський повітряно-десантний полк (Іваново);
Житомирська траса – 5-та окрема танкова бригада (Улан-Уде);
Іванків-Розважив – 155-та окрема бригада морської піхоти (Владивосток);
Велика Димерка – 228-й мотострілковий полк (Єкатеринбург);
Згурівщина – 21-та окрема мотострілецька бригада (Оренбург);
Новий Биков – 6-й гвардійський танковий полк (Чебаркуль);
Славутич – 74-та окрема мотострілецька бригада (Юрга);
Чернігів – 35-та окрема мотострілецька бригада (Алейськ) та 55-та окрема мотострілецька бригада (Тува);
Ніжин-Прилуки – 90-та танкова дивізія (Єкатеринбург).

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Стали відомі підрозділи російських окупантів, які чинили звірства в Україні 01
Стали відомі підрозділи російських окупантів, які чинили звірства в Україні 02

Топ коментарі

  • ladyar
    Российский фрегат проекта 11356Р получил сегодня серьезное повреждение в результате огневого удара украинских защитников. По данным, "прилетело" в борт фрегата "Адмирал Эссен". Этот корабль неоднократно выпускал ракеты по мирным украинским городам, в том числе по Одессе.
  • Мобильный крематорий
    Боже, храни Королеву! Кто понял тот понял
  • вставай
    Шо б ви всі здохли!
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