Війна в Україні забрала життя щонайменше 1417 цивільних, ще 2038 поранено, - ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія почала війну проти України, до 24:00 2 квітня 2022 року становлять 3455 цивільних (у зведенні добою раніше – 3342), зокрема 1417 загиблих (1325).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини в неділю.

"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще очікують на підтвердження", – наголошується в документі.

Згідно з ним це стосується, наприклад, Маріуполя і Волновахи (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.), Попасної (Луганська обл.), Ірпеня (Київська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації і не внесені до вищенаведеної статистики.

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"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 293 чоловіки, 201 жінка, 40 хлопчиків і 22 дівчаток, тоді як стать 59 дітей і 802 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 2038 поранених 41 дівчинка і 38 хлопчиків, а також 92 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, згідно з даними ООН, загинула дитина і ще троє було поранено.

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УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій і Луганській областях на 00.00 3 квітня був зафіксований 401 (381) загиблий і 784 (793) поранених на території, контрольованій урядом, і 67 (67) загиблих і 252 (246) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 949 (877) загиблих і 1002 (978) поранених.

У зведенні також йдеться, що, згідно з даними Офісу генерального прокурора України, станом на 8:00 3 квітня загинуло 158 (158) дітей і було поранено 258 (254).

Зростання показників у зазначеному зведенні порівняно з цифрами в попередньому зведенні не слід відносити тільки на нові випадки, що мали місце 2 квітня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало деяку кількість випадків, що мали місце в попередні дні, уточнюється в документі.

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