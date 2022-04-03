"Росія гірша, ніж ІДІЛ", - Кулеба про звірства окупантів у Бучі
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Нічого не може зрівнятися з тим, що ми бачили з Бучі. Я особисто намагаюсь підготувати себе до фотографій і відео, які з'являться з Маріуполя, коли ми його звільнимо. Імовірно, вони будуть ще більш спустошливими", - зазначив міністр.
"Те, що ми бачили у Бучі, робить один факт чітким: Росія гірша, ніж ІДІЛ у її звірствах, злочинах, масштабах цих злочинів і грубості поведінки російської армії в Україні. Я не знаю, де ці солдати навчались, якого роду цінності вони сповідують, якщо будь-які, бо це невимовно", - додав Кулеба.
За словами глави МЗС, вже розпочалася робота над переслідуванням усіх, хто скоював ці злочини.
"Ми знаємо номери воєнних підрозділів, які стояли у Бучі та інших селах і містах Київської області. На це може знадобитися час, але ми працюватимемо для себе, але й разом з нашими партнерами і Міжнародним кримінальним судом, аби усіх притягнути до відповідальності. Ми не лише говоримо про виконавців цих злочинів, але і про їхніх командирів і політичне керівництво. Увесь ланцюжок командування треба встановити", - підсумував він.