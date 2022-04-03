Папа Римський підтвердив, що готовий відвідати Україну
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Папа Римський Франциск підтвердив, що готовий приїхати до України
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила католицька газета Avvenire.
Однак понтифік зазначив, що не знає, чи цей візит можливий.
"Стосовно поїдки в Україну, то чесно можу сказати, що я завжди доступний. Поїздка в Україну на столі. Але я не знаю, чи вдасться це зробити, чи зручно це, чи на краще це і чи маю я це зробити", - відзначив Франциск.
Папа Римський також озвучив варіант, що він можливо відвідає Польщу і зустрінеться з українськими біженцями.