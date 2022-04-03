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Папа Римський підтвердив, що готовий відвідати Україну

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Папа Римський підтвердив, що готовий відвідати Україну
Папа Римський Франциск підтвердив, що готовий приїхати до України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила католицька газета Avvenire.

Однак понтифік зазначив, що не знає, чи цей візит можливий.

"Стосовно поїдки в Україну, то чесно можу сказати, що я завжди доступний. Поїздка в Україну на столі. Але я не знаю, чи вдасться це зробити, чи зручно це, чи на краще це і чи маю я це зробити", - відзначив Франциск.

Папа Римський також озвучив варіант, що він можливо відвідає Польщу і зустрінеться з українськими біженцями.

Також читайте: Папа Римський Франциск розглядає можливість візиту в Україну

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Топ коментарі

  • Bob Fayn
    ага ..счас..до Львова припреться ..хрест дасть поцілувати і втікне в Польщу
  • SerugA
    На ху@я.Не видел ни разу збитый кацапский самолет усилием веры.А ВОТ МАТИМАТИКА,ФИЗИКА ,ХИМИЯ скоро 150шт.
  • вставай
    Зручно, зручно. Ти ж намісник Бога на Землі. Це твоя вища місія.
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