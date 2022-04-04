Одеський припортовий завод законсервований, - мер міста Южний Новацький

ПАТ "Одеський припортовий завод" і спортивний комплекс "Олімп" законсервовані, а їхні працівники відправлені в безстрокові відпустки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міський голова міста Южний Володимир Новацький.

"І завод, і "Олімп" зараз потрапили під консервацію. Працівники ОПЗ відправлені в безстрокові відпустки, як і працівники "Олімпу", – сказав він у відеозверненні, розміщеному в YouTube місцевого телеканалу tvMIG Yuzhny.

Водночас Новацький зазначив, що триває робота над передачею спорткомплексу в комунальну власність міста.

"Ми активно працюємо над передачею комплексу в міську власність. Про це є постанова уряду, рішення Фонду держмайна, рішення сесії міської ради. Я розпорядився, щоб ми це в оперативному порядку відпрацьовували. Це довгий процес, але ми разом з керівництвом ОПЗ повинні скоротити цей термін", – переконаний міський голова.

За його словами, місто може утримувати цей комплекс, і це убезпечить більшість його працівників від звільнення або вимушених відпусток за свій рахунок.

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