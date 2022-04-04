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3 квітня було вражено 6 цілей - 2 літаки, 1 гелікоптер, 2 крилаті ракети та уражений літак-ретранслятор Іл-22, - Повітряні Сили.

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3 квітня було вражено 6 цілей - 2 літаки, 1 гелікоптер, 2 крилаті ракети та уражений літак-ретранслятор Іл-22, - Повітряні Сили.
За добу 3 квітня сили української Протиповітряної оборони вразили 6 цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Командування Повітряних Сил у фейсбуці. 

"3 квітня зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки (Су-34 та Су-35) та уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління). Із перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що в літака пошкодження, розгерметизовано кабіну і пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова.

Винищувачі Повітряних Сил продовжують роботу в небі, витісняють ворога на певних напрямках, а також здійснюють прикриття ударних груп бомбардувальної та штурмової авіації, яка наносить ракетно-бомбові удари по окупаційних військах", - зазначається у повідомленні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові контролюють увесь повітряний простір України, - речник Повітряних сил ЗСУ

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    Гастамель, так по скрепному рашист
  • Ан Мур
    Не знаю, наскільки правда, але тут "Повідомляється, що сьогодні "Нептуном" влучили по новому російському фрегату "Адмірал Ессен"."
  • Шимус
    и Гастомель кацап палишся как твой брат бурят в коробочке или как десант поскопской скопской в бмд 4 нано броня которого как вещала звезда не даст сгореть экипажу и выполнить жадучу добыть чудо дивное стиральную машину
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