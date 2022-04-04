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Маріуполь, ймовірно, є ключовою метою російського вторгнення, - розвідка Великої Британії

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Маріуполь, ймовірно, є ключовою метою російського вторгнення, - розвідка Великої Британії
Маріуполь, ймовірно, є ключовою метою вторгнення РФ, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з території Росії на територію окупованого Криму.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі тривають важкі бої, оскільки російські війська намагаються захопити місто. Місто продовжує зазнавати інтенсивних невибіркових ударів, але українські сили тримають стійкий опір, зберігаючи контроль у центральних районах. Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з Росії до окупованої території Криму", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Solsky Wasyl
    розстрільні списки, 45000 пакетів, крематорії і стройка в сибіру хиба однозначно говорить, що вони знали що не буде жодних квітів, про квіткі вони могли голову своїм строковикам хиба забивати і то не довго.
  • PREDATOR PREDATOR
    Мета, це вся Україна.
  • Small Jerboa
    Брити звиняйте, але ви - ДУРНІ!
    Не "ключовою", а ОСТАННЬОЮ метою, яку вони ще надіються мабуть достигнути!
    Всі інші мети їхнього вторгнення вже зпущени до унітазу.
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