Маріуполь, ймовірно, є ключовою метою російського вторгнення, - розвідка Великої Британії

Маріуполь, ймовірно, є ключовою метою вторгнення РФ, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з території Росії на територію окупованого Криму.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі тривають важкі бої, оскільки російські війська намагаються захопити місто. Місто продовжує зазнавати інтенсивних невибіркових ударів, але українські сили тримають стійкий опір, зберігаючи контроль у центральних районах. Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з Росії до окупованої території Криму", - йдеться в повідомленні.

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