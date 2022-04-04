Ворог тимчасово відмовився від виконання завдання з блокування та захоплення міста Києва, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 24:00 3 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

В інформації зазначається: "Закінчується тридцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Російська федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої Держави. Ворог тимчасово відмовився від виконання завдання з блокування та захоплення міста Києва. Окупанти продовжують нанесення ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України, намагаючись посіяти паніку серед населення та порушити логістику Сил оборони.

На Волинському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття кордону.

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На Поліському напрямку противник завершує перегрупування та підготовку до передислокації окремих підрозділів з території республіки білорусь до російської федерації. За наявною інформацією, окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються військово-транспортними літаками до міста Бєлгорода. З метою уповільнення просування підрозділів Збройних Сил України окупанти здійснили масові хаотичні мінування не тільки раніш зайнятих позицій та ділянок місцевості, а й шляхів висування.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків, завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та намагається здійснити перегрупування військ.

На Ізюмському напрямку окупанти намагалися відновити наступ, успіху не мали.

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На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти продовжили зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, підготовці до наступу, який, можливо, буде розпочато найближчої доби у напрямку на Сєвєродонецьк та Велика Новосілка.

За підтримки авіації та артилерії противник продовжує штурм міста Маріуполя.

Південнобузький напрямок. Ворог протягом доби зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районі н.п. Олександрівка. Намагається вести бойові дії з метою виходу на адміністративний кордон Херсонської області".

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