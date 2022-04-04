Не бачу заяв членів Радбезу ООН щодо звірств окупантів на Київщині, - Данілов
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я не бачу заяви членів Ради безпеки ООН. Є у нас така інституція в світі. Я вважаю, після того, що відбулося, після того, як стало відомо всьому світу, вони б мали терміново зібратись, терміново дати оцінку і врешті-решт вирішувати, хто там має бути в цій Раді, хто там не має бути", - наголосив він.
За словами Данілова, неприпустимою є ситуація, коли деякі країни власний добробут цінують набагато вище, ніж життя людей.
"Це дивно виглядає - наша країна виборює на сьогоднішній день незалежність, свободу для всієї Європи. Це розуміють поляки, країни Балтії, а от поведінка тих самих німців, які кажуть, що для них власний добробут набагато вище, ніж життя людей, - в сучасному світі ці речі є неприпустимі", - підсумував він.