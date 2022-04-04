Не бачу заяв членів Радбезу ООН щодо звірств окупантів на Київщині, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов розчарований відсутністю реакції Ради безпеки ООН на страшні злочини, скоєні російськими терористами на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не бачу заяви членів Ради безпеки ООН. Є у нас така інституція в світі. Я вважаю, після того, що відбулося, після того, як стало відомо всьому світу, вони б мали терміново зібратись, терміново дати оцінку і врешті-решт вирішувати, хто там має бути в цій Раді, хто там не має бути", - наголосив він.

За словами Данілова, неприпустимою є ситуація, коли деякі країни власний добробут цінують набагато вище, ніж життя людей.

"Це дивно виглядає - наша країна виборює на сьогоднішній день незалежність, свободу для всієї Європи. Це розуміють поляки, країни Балтії, а от поведінка тих самих німців, які кажуть, що для них власний добробут набагато вище, ніж життя людей, - в сучасному світі ці речі є неприпустимі", - підсумував він.

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