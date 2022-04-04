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За добу 3 квітня на Донеччині поранено 5 цивільних осіб, - ОВА

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За добу 3 квітня на Донеччині поранено 5 цивільних осіб, - ОВА
Керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко оприлюднив інформацію про загиблих цивільних в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив у телеграмі керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив: "Росія вбиває цивільних! За 3 квітня росіяни поранили ще 5 мешканців Донеччини: 2 в Авдіївці, 2 в Георгіївці і 1 у Мар'їнці.

Сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого та 1 пораненого у Маріуполі, але точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.  Кожен воєнний злочинець буде покараний!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 2 квітня на Донеччині загинула 1 цивільна особа, - ОВА

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