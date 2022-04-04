Про переговори з РФ після всіх звірств окупантів важко говорити, але я повинен це зробити, - Зеленський
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Президент Зеленський заявив, що перемовини з РФ потрібно вести, не дивлячись на всі звірства, які чинять окупанти на території України.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю CBS, інфомрує Цензор.НЕТ.
"У мене як у президента України не може просто бути людської позиції щодо президента Володимира Путіна і щодо діалогу з РФ. Я повинен відстоювати інтереси своєї держави. І тому, повірте мені, складно загалом говорити про те, як після того звірства, що вони зробили, як ми взагалі можемо вести з Росією будь-які перемовини. Це складно, якщо говорити на людському рівні. Але як президент я повинен це зробити", - наголосив Зеленський.
За словами президента, будь-яка війна має закінчитись.
"Я готовий до діалогу, про який я говорю весь свій президентський термін", - додав він.