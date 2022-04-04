Окупанти виводять у Білорусь підрозділи з-під Києва та літаками перекидають їх до Бєлгорода, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Поліському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомлнні відзначається: "На Поліському напрямку противник завершує перегрупування та підготовку до передислокації окремих підрозділів з території республіки білорусь до російської федерації. За наявною інформацією, окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються військово-транспортними літаками до міста Бєлгорода. З метою уповільнення просування підрозділів Збройних Сил України окупанти здійснили масові хаотичні мінування не тільки раніш зайнятих позицій та ділянок місцевості, а й шляхів висування".

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