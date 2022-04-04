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Окупанти виводять у Білорусь підрозділи з-під Києва та літаками перекидають їх до Бєлгорода, - Генштаб

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Окупанти виводять у Білорусь підрозділи з-під Києва та літаками перекидають їх до Бєлгорода, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Поліському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомлнні відзначається: "На Поліському напрямку противник завершує перегрупування та підготовку до передислокації окремих підрозділів з території республіки білорусь до російської федерації. За наявною інформацією, окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються військово-транспортними літаками до міста Бєлгорода. З метою уповільнення просування підрозділів Збройних Сил України окупанти здійснили масові хаотичні мінування не тільки раніш зайнятих позицій та ділянок місцевості, а й шляхів висування".

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Топ коментарі

  • Sanya T
    и погонят на убой
  • Urs
    Российский фрегат проекта 11356Р «Буревестник» получил сегодня серьезное повреждение в результате огневого удара украинских защитников. Об этом «Думской» сообщили источники в Военно-морских силах Украины. Наши собеседники отказались уточнять, при каких обстоятельствах и каким оружием был поражен корабль оккупантов. По данным редакции, «прилетело» в борт фрегата «Адмирал Эссен». Этот корабль неоднократно выпускал ракеты по мирным украинским городам, в том числе по Одессе.
  • Шимус
    мурза их так отмудохали что чмони сцутся И кем доукомплектовывать их бтгр к нам вваливались с некомплектом в личном составе в 20- 30% по личному составу по штату мирного времени
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