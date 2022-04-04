Моравецький про різанину в Бучі: Це більше, ніж тривожний дзвінок для Європи. Потрібно негайно розірвати всі торгівельні відносини з РФ

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до керівництва ЄС з вимогою скликати засідання Ради Європи.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Різанина в Бучі – це більше, ніж тривожний дзвінок для Європи та світу. Це страшний крик про справедливість, свободу та право на життя, про базові та загальнолюдські цінності. ЄС має конфіскувати всі російські активи в своїх західних банках, а також російських олігархів. Треба негайно розірвати всі торговельні відносини з Росією. Європейські гроші повинні припинити текти до Кремля", - наголосив він.

За словами Моравецького, Україна має отримати більше озброєння, з яким вона зможе захищати жінок та дітей Маріуполя, Бучі та багатьох інших міст.

"Це наш політичний і моральний обов'язок. Досить хибних жестів та тактики уникнення. Досить!" - зазначив польський прем'єр.

Моравецький закликає негайно організувати засідання Євроради, на якому Польща ініціюватиме розгляд воєнних злочинів РФ і запровадження санкцій.

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