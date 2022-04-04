Центр протидії дезінформації спростував фейки про непричетність російських окупантів до геноциду на Київщині
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
"ЦПД при РНБО України підтверджує, що після втечі окупанта з Київської області, весь світ побачив злочини "русского мира", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на всі докази України та знімки/відео незалежних ЗМІ світу із Бучі, російське міноборони виставило заперечення. Зокрема, там стверджують: "Виїзди з Бучі не перекривали!"
Тоді для кого були гуманітарні коридори? - запитують у ЦПД.
"Всі російські підрозділи повністю вийшли з Бучі ще 30 березня", - заявило міноборони рф.
Водночас рф опублікувала карти за 02.04.2022, де вказано, що окупанти ще були в області, наголосили в ЦПД.
"За весь час перебування російських військових у Бучі не постраждав жоден місцевий житель. Фото та відеокадри з Бучі — чергова "постановка" київського режиму для західних ЗМІ", - йдеться у заяві міноборони рф.
Разом з українською армією до міста зайшли незалежні ЗМІ. Всі фото та відеодокази вже опубліковано, наголосили в ЦПД.
Разом з тим ЦПД зазначили, що окупанти возили за собою мобільні крематорії не лише для приховування власних втрат, а й злочинів проти мирного населення України.
5 квітня відбудеться засідання Радбезу ООН, де розглянуть питання вбивств у Бучі, повідомили в Центрі.