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Центр протидії дезінформації спростував фейки про непричетність російських окупантів до геноциду на Київщині

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Центр протидії дезінформації спростував фейки про непричетність російських окупантів до геноциду на Київщині
Після втечі російських загарбників з Київської області весь світ побачив злочини "руского міра", а заяви рашистських пропагандистів про непричетність до вбивств мирних українських громадян є неправдивими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

"ЦПД при РНБО України підтверджує, що після втечі окупанта з Київської області, весь світ побачив злочини "русского мира", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на всі докази України та знімки/відео незалежних ЗМІ світу із Бучі, російське міноборони виставило заперечення. Зокрема, там стверджують: "Виїзди з Бучі не перекривали!"

Тоді для кого були гуманітарні коридори? - запитують у ЦПД.

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"Всі російські підрозділи повністю вийшли з Бучі ще 30 березня", - заявило міноборони рф.

Водночас рф опублікувала карти за 02.04.2022, де вказано, що окупанти ще були в області, наголосили в ЦПД.

"За весь час перебування російських військових у Бучі не постраждав жоден місцевий житель. Фото та відеокадри з Бучі — чергова "постановка" київського режиму для західних ЗМІ", - йдеться у заяві міноборони рф.

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Разом з українською армією до міста зайшли незалежні ЗМІ. Всі фото та відеодокази вже опубліковано, наголосили в ЦПД.

Разом з тим ЦПД зазначили, що окупанти возили за собою мобільні крематорії не лише для приховування власних втрат, а й злочинів проти мирного населення України.

5 квітня відбудеться засідання Радбезу ООН, де розглянуть питання вбивств у Бучі, повідомили в Центрі.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    А в РадБезе ООН сидит русский людоед с правом вето.
  • Олег Сорочинський
    північна. до південною їм, як до Києва рачки
  • Володимир Павлович
    Якщо приховували тіла загиблих спалюванням в крематоріях, то зовсім погано - довести загибель рідної людини буде неможливо.
    оце вам, людоньки, аукається "какая разніца" і "хуже нє будєт". Я не ради докору, я хочу втокмачити в деякі пусті голови, що зневажливе ставлення до свого майбутнього завжди повертається до тебе лихом. Як це було в 1917-1919 роках. Пройшло всього сто років, здавалося б ось перед тобою купа знань, фактів історії. але знову і знову люди наступають на ті ж граблі.
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