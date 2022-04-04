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Окупанти продовжують штурмувати Маріуполь та готуються до наступу на Сєверодонецьк, - Генштаб ЗСУ

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Окупанти продовжують штурмувати Маріуполь та готуються до наступу на Сєверодонецьк, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти готуються до наступу у напрямку Сєвєродонецька та Великої Новосілки у Донецькій області.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти продовжили зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, підготовці до наступу, який, можливо, буде розпочато найближчої доби у напрямку на Сєверодонецьк та Велика Новосілка.

За підтримки авіації та артилерії противник продовжує штурм міста Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Robert Olsen
    Скажем так, там потрібно куди більше ніж 2 байрактари.
  • Aleksiey Ykropovich
    Я не спец по тактиці дуже.... але просто як людині не зрозуміло чому немає допомоги Маріуполю??? Чому неможна відправити 2-3 Байрактари й хочаб пробити коридор для евакуації цивільних..... сподіваюсь нам просто не усе кажуть.... тримайтеся Маріуполь!!!
  • Сергей Кондратьев d895e89f
    Ты можешь хоть в одном комменте не упоминать президента и не ныть о капитуляции?
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