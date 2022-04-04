Новини • Війна

Загроза вторгнення РФ з Придністров'я є, але наразі вона малоймовірна, - Одеська ОВА

3 16114
Загроза вторгнення РФ з Придністров'я є, але наразі вона малоймовірна, - Одеська ОВА
Загроза вторгнення російських військ з території Придністров'я є, але найближчими днями вона малоймовірна.

Про це у відеозверненні повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо останніх повідомлень про можливе вторгнення в Одеську область російських військ з території Придністров'я. Нам відомо про підготовку росіян у цьому регіоні. Ці дії спрямовані на сковування частини військ на Одещині, щоб завадити нашим наступальним діям на інших напрямках. Напруженість залишається, але найближчими днями загроза вторгнення малоймовірна", - зазначив він.

Сили оборони контролюють ситуацію в області, - додав він.

Також читайте: У Придністров'ї говорять про силовий примус до участі у війні проти України, - Генштаб ЗСУ

Топ коментарі

  • Генадий Горелик
    еще две колонны орков зауярили. много трофейной техники и тонны боеприпасов. спасибо путин. будем вас бить вашим оружием.
  • Good Content
    Так Зеленський і про повномаштабне вторгнення говорив.... Що заважає просто розбомбити принаймі склади зі зброєю, військові казарми то що? Чи ми типу будем чекати поки нам придністровя війну оголосить?)
  • SS 640592fb
    Така малоймовірна як наступ з білорусь чи з усіх напрямків чи ще малоймовірніша ?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини