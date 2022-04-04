Кулеба подякував керівнику МВС Ірландії Ковні за ініціативу про нові санкції проти Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Ірландії за готовність наполягати на застосуванні нових жорстких санкцій ЄС проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

"Поговорив із моїм ірландським колегою Саймоном Ковні (глава МЗС та Міноборони Ірландії). Поінформував про жахливі воєнні злочини росіян у Бучі. Вдячний Ірландії за готовність наполягати на застосуванні нових жорстких санкцій ЄС. Росія має заплатити набагато вищу ціну за свої звірства і садизм", - написав Кулеба.

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