Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Кулеба подякував керівнику МВС Ірландії Ковні за ініціативу про нові санкції проти Росії

1 6946
Кулеба подякував керівнику МВС Ірландії Ковні за ініціативу про нові санкції проти Росії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Ірландії за готовність наполягати на застосуванні нових жорстких санкцій ЄС проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері. 

"Поговорив із моїм ірландським колегою Саймоном Ковні (глава МЗС та Міноборони Ірландії). Поінформував про жахливі воєнні злочини росіян у Бучі. Вдячний Ірландії за готовність наполягати на застосуванні нових жорстких санкцій ЄС. Росія має заплатити набагато вищу ціну за свої звірства і садизм", - написав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Ірландії протидію російській агресії

ТОП-новини

всі новини