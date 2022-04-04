Новини • Війна, Різня в Бучі

Росія хоче спотворити засідання Радбезу ООН щодо звірств у Бучі, - Кислиця

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Росія хоче спотворити засідання Радбезу ООН щодо звірств у Бучі, - Кислиця
Пропозиція РФ скликати Радбез ООН 4 квітня - це спроба спотворити розгляд російських звірств на Київщині.

Про це у Twitter повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає Цензор.НЕТ.

"На злодії шапка горить: якщо не вдається зупинити вже оголошене засідання 5 квітня, його можна спотворити скликанням свого власного… Чого ще можна було очікувати від путінських посіпак?" - йдеться в повідомлені.

Так Кислиця прокоментував пропозицію РФ скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН 4 квітня.

Нагадаємо, 5 квітня відбудеться засідання Ради Безпеки ООН стосовно обговорення масових убивств російськими військами цивільного населення в передмістях Києва.

Також читайте: Моравецький про різанину в Бучі: Це більше, ніж тривожний дзвінок для Європи. Потрібно негайно розірвати всі торгівельні відносини з РФ

Топ коментарі

  • Яукр
    ООН це фікція, вона нічого не значить для людства, а кацапів будуть карати ЗСУ!
  • DmitrySviridon ad49c275
    Нужно добиться исключения России из ООН!!!
  • Office Den Haag
    🇺🇦⚡️Андрій Смолій:
    Всі ви побачили страшні кадри з Ірпеня, Бучі, Гостомеля.
    Це ще далеко не вся картина. Далі будуть інші населені пункти де кремлівські окупанти вбили сотні і сотні людей. Втрати страшні, бо це людські життя, долі, розбиті сім'ї, осиротілі діти, знищений цвіт нації.
    Сподіваюсь вся країна буде завжди пам'ятати і знати хто це зробив.
    Хто ці вбивці та ґвалтівники, хто фашисти та нацисти, хто прийшов вбивати нашу країну.
    Якби вони могли - зробили б те ж саме з усіма містами та селами країни. Вони планували влаштувати криваве месиво у Києва, Полтаві, Одесі та навіть Львові. Московитів нічого не зупиняло і не зупиняє крім потужного спротиву та знищення них самих. Сьогодні це роблять Збройні Сили України.
    Сподіваюсь, що в Україні більше ніяке падло не буде ратувати за «русскім мір» чи якийсь елемент цієї вбивчої «ідеології». Хоча…є такі що й досі з екранів телевізорів, перефарбувавшись, ратують за зовсім не ті цінності, які повинні були б мати. Їм також буде дана оцінка.
    ***
    Давайте в пам'ять про тих вбитих та закатованих українців дамо собі слово, що тут ніколи більше не буде расіі. Ніколи. І давайте дамо собі слова боротись з усім «русскоміровським» на всіх можливих фронтах. В пам'ять поо тих хто загинув на нашій землі від рук кривавого окупанта.
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