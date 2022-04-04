Новини • Агресія Росії проти України, Війна, Різня в Бучі

Україні потрібні три речі - зброя, зброя і ще раз зброя, - Дуда

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Україні потрібні три речі - зброя, зброя і ще раз зброя, - Дуда
Фотографії з Бучі засвідчують, що не треба шукати компромісу з агресором за будь-яку ціну - Україні зараз потрібно багато зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері президент Польщі Анджей Дуда.

"Злочинців треба назвати злочинцями, притягнути їх до відповідальності і засудити. Фото з Бучі доводять хибність переконання, що потрібно шукати компроміс за будь-яку ціну. Насправді захисникам України насамперед потрібні три речі: зброя, зброя і ще раз зброя",- написав Дуда.

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Топ коментарі

  • Генадий Горелик
    ну лучше не скажешь.
  • DmitrySviridon ad49c275
    И не просто оружие, а ракетное вооружение и авиация и много! Нужно вооружить Украину так, чтобы Армия Украины превосходила Армию РФ по вооружениям и по поколениям вооружений. Нужны вооружения последних поколений! Лучшие разработки! И много нужно инструкторов и добровольцев, которые на этих вооружениях уже работали и имеют опыт. Запад должен своих зеленых человечков отправлять сотнями тысяч!
  • НБ
    Польша має гідного президента. Це тому що він поляк...
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