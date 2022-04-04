"Люди плачуть та шукають тіла близьких", - журналісти CNN про братську могилу в Бучі
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У звільненому від російських окупантів місті Буча журналісти виявили братську могилу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Місцеві розповіли, що у перші дні війни тіла поховали на території храму Андрія Первозванного і всіх святих.
Команда CNN побачила щонайменше дюжину тіл у мішках, деякі частково були покриті землею.
Більшість тіл, за словами місцевих, вже поховано. Це близько 150 осіб, які загинули у боях під Бучею.
Видання зазначає, що ґрунт на території храму, ймовірно, рухали, тому можливо, що там поховано ще більше тіл.
Журналісти CNN бачили, як люди на місці братської могили плакали й шукали тіла загиблих близьких.