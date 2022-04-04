Новини • Війна, Різня в Бучі

Прем'єр Канади Трюдо про звірства окупантів у Бучі: Ми сповнені рішучості закликати російський режим до відповіді

4 31716
Прем'єр Канади Трюдо про звірства окупантів у Бучі: Ми сповнені рішучості закликати російський режим до відповіді
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що відповідальні за навмисні та жахливі напади на мирних жителів в Бучі будуть притягнуті до відповідальності. Розслідувати воєнні злочини має вся міжнародна спільнота

Про це він написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми рішуче засуджуємо вбивства цивільних осіб на Україні і як і раніше сповнені рішучості закликати російський режим до відповіді",- заявив прем'єр-міністр Канади.

У свою чергу міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі повідомила, що Канада не пошкодує коштів, у тому числі за допомогою підтримки розслідувань військових злочинів, на пошук і притягнення до відповідальності вбивць мирних громадян в Бучі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Люди плачуть та шукають тіла близьких", - журналісти CNN про братську могилу в Бучі

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • A rt fb16bfd9
    В ближайшие 48-72 часа Латвия, Литва, Эстония и Польша полностью закроют границы с Россией и Беларусью

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает экстренный саммит ЕС для обсуждения полного разрыва торговых отношений с РФ и Беларусью как реакцию на зверства российских военных в Буче.
  • krot_lub
    Відразу паркан десятиметровий будуйте та викопайте рів з крокодилами.
  • Alexandr Kovalenko 5026d0fb
    Якщо це правда, то МЕГАРЕСПЕКТ нашим ДРУЗЯМ!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини