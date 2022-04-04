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Джонсон переконуватиме канцлера Німеччини Шольца запровадити нові санкції проти Росії

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Джонсон переконуватиме канцлера Німеччини Шольца запровадити нові санкції проти Росії
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон хоче переконувати канцлера Німеччини Олафа Шольца ввести додаткові санкції проти Росії. Розмову про санкції передбачається продовжити в рамках візиту канцлера до Лондона.

Про це пише The Times, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Шольц у п'ятницю здійснить свій перший візит до Лондона з моменту вступу на посаду канцлера. Британський прем'єр-міністр має намір закликати посилити дипломатичний, економічний і військовий тиск на Росію.

Читайте також: США запровадять проти РФ додаткові санкції, - Держдепартамент

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Топ коментарі

  • Василий СПРУТ
    Борис Джонсон не нужно стесняться нужно надавать подсрачников швабу
  • Lvbnhj
    Доброго ранку бандерівці.
    ..
    Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
    ....
    Слава нації
    Смерть москалям
  • Joshua Merlin
    а ще до США та Великобританії - Канаду та Австралію... тому що франція та німеччина виявились просто дешевим лайном в усьому...
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