Джонсон переконуватиме канцлера Німеччини Шольца запровадити нові санкції проти Росії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон хоче переконувати канцлера Німеччини Олафа Шольца ввести додаткові санкції проти Росії. Розмову про санкції передбачається продовжити в рамках візиту канцлера до Лондона.