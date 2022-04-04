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Ключові бої найближчим часом точитимуться в Маріуполі, Кремінній, Рубіжному, Попасній та на лінії Ізюм-Волноваха, - МВС

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Ключові бої найближчим часом точитимуться в Маріуполі, Кремінній, Рубіжному, Попасній та на лінії Ізюм-Волноваха, - МВС
Ключові бої у війні проти російських окупантів найближчим часом будуть зосереджені в Маріуполі, Кремінній, Рубіжному, Попасній, на лінії Ізюм-Волноваха та зможуть суттєво вплинути на результат війни загалом.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ключове завдання, яке ставить зараз перед собою Російська Федерація, – це оточити наші війська на сході. Тому ключові бої відбуватимуться, безумовно, – це Маріуполь… це Кремінна, Рубіжне. На Луганщині – це Попасна, яка є для них (російських окупантів. - Ред.) одним із ключових пунктів на цей час, і це також по лінії Ізюм–Волноваха", – сказав він в ефірі національного телемарафону #UA разом.

При цьому Денисенко наголосив, що на цьому напрямку зосереджуються найбільші сили росіян і там відбуватимуться головні бої "найближчих днів чи тижнів цієї війни".

"Від результатів цих боїв залежатиме результат проміжного етапу, а може, і всієї війни, українсько-російської, 2022 року", – додав радник голови МВС.

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Топ коментарі

  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Мы на своей земле!
    Даже солнце над Украиной светит ярче и заставляет кацапов жмурится❗
  • Наталия П
    Кто верит в Бога молится за наших воинов, за победу, кто не верит в Бога, тоже молится за вас.
  • Юрий Власенко 8b8aeb88
    Маєте на увазі стають жмурами?😏
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