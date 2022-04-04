Під час мінометного обстрілу в Новодружеську загинули волонтери Ольга Кур’єрова та Юрій Жабін, – Гайдай

Мінометний обстріл Новодружеська російська армія провела вчора, 3 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.

"Волонтери займалися видачею гуманітарної допомоги місцевим мешканцям. Щодня, попри ворожий вогонь, приходили на місце збору та забезпечували людей їжею та необхідними речами. Так було й учора, доки не прилетіла міна. До речі, одна із загиблих врятувала життя колезі, прикривши її собою, коли розпочався російський обстріл міста. Вічна пам’ять", – повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Також повідомляється, що через російське вторгнення за минулу добу на Луганщині сталося займання двох багатоповерхівок у Сєверодонецьку, полум’ям було охоплено декілька приватних будинків у Новодружеську.

Відносно безпекової ситуації Гайдай зазначив, що за добу на Луганщині та Донеччині відбито сім атак ворога, знищено дві одиниці броньованої техніки, 43 військові автомобілі та міномет противника з розрахунком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умовний "гуманітарний коридор": Під звуки обстрілів із Луганщини вивезли майже 1500 мешканців. ФОТО

Підрозділи ПВО збили два літаки, один безпілотний літальний апарат, а також підбили російський літак.

Загалом протягом поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 51 ворожу атаку: знищили 46 танків, 92 одиниці броньованої та 87 автомобільної техніки, 27 артилерійських систем, 10 безпілотних літальних апаратів, чотири літаки та крилату ракету противника.

Пізніше на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук Гайдай уточнив, що загинули волонтери Ольга Кур’єрова та Юрій Жабін