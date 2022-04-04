Новини • Війна, Різня в Бучі

Страти жителів України входили до плану вторгнення Путіна, - глава британської MI6 Мур

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Страти жителів України входили до плану вторгнення Путіна, - глава британської MI6 Мур
У британській розвідувальній службі MI6 визнали, що були обізнані про можливість масових позасудових страт на території України. Такі страти входили в плани президента Росії Володимира Путіна щодо встановлення контролю над Україною.

Про це написав глава розвідувальної служби Річард Мур в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Мур також зазначив, що страти повинні були здійснюватися військовими підрозділами російських військ, а також співробітниками спецслужб Росії.

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"Ми знали, що плани Путіна щодо вторгнення включали позасудові страти його військовими та спецслужбами. Повідомлення про страти цивільних осіб, що надходять зі звільнених районів, жахають і лякають" - написав він у відповідь на заяву глави МЗС Великої Британії Трасс щодо російських звірств в Бучі.

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Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    Кадри убитих і закатованих жахливі, бо це ж наші українські люди,ю. Але хіба хтось думав, що по іншому буде? Ви уявляєте скільки би москалі вбили українців, якби не було ЗСУ?
  • Joshua Merlin
    войну, которую ведет Украина, надо назвать национально-освободительной войной...
  • Психиатрическая больница No1
    А шо нам уявляти, це вже було неодноразово.Боголюбський, татари, Батурин,крiпацтво, голодомор, 1937 рiк. Тому й з'явилось ЗСУ. Бiда Украiни усiх часiв це саботаж пiдготовки до вiйни, вiдсутнicть новiтнього озброення, вищого за окупанта.
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