Від початку вторгнення РФ в Україні загинула 161 дитина, понад 264 - поранено, - Офіс Генпрокурора
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Як зазначається, ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.
Наразі за офіційно встановленими даними найбільше постраждало дітей у Київській - 75, Донецькій - 78, Харківській - 59, Чернігівській - 49, Миколаївський - 34, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.
Повідомляється, що 2 квітня поранено 9-річну дитину під час обстрілів російськими окупантами м. Вугледар Донецької області.
Крім того, 3 квітня внаслідок обстрілу м. Миколаєва поранено 11 осіб, одна з яких дитина. Також 3 квітня внаслідок обстрілу м. Харкова поранення отримали троє дітей.
Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю.