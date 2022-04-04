Київський метрополітен відновлює сполучення через Південний міст, - КМДА

Київський метрополітен відновлює сполучення через Південний міст із понеділка.

Про це повідомляє Київська державна міська адміністрація у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Київський метрополітен з 08:30 поновлює сполучення через Південний міст", - йдеться у повідомленні.

"Зелена лінія працює: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір". Також працює пересадка "Золоті ворота" – "Театральна", - повідомляють про роботу зеленої гілки метро.

Червона лінія метро працює від станції Шулявська до станції Театральна. Синя – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки". Станції метро - "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та "Кловська" поїзди проїжджають без зупинки.

Середній інтервал руху поїздів – 1 год. Метрополітен для перевезень пасажирів працюватиме до 19:00. Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.

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