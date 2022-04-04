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Кадри з Бучі нагадують про часи сталінського та нацистського тоталітаризму, - МЗС Польщі

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Кадри з Бучі нагадують про часи сталінського та нацистського тоталітаризму, - МЗС Польщі
Польща зробить усе, щоб винні у вбивствах мирних жителів Бучі були покарані.

Про це йдеться у заяві МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У польському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що повідомлення з визволеного українськими військами міста Бучі "сповнюють жахом, гнівом і жагою справедливості".

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Злочини проти цивільного населення заборонені міжнародним гуманітарним правом про збройні конфлікти, стороною якого є Росія, Гаазькою та Женевською конвенціями, а також звичаєвим міжнародним правом, наголосили польські дипломати.

"Фотографії мирних жителів, застрелених у потилицю, зі зв'язаними руками, можна порівняти з найтемнішими часами сталінського та нацистського тоталітаризму", - підкреслює МЗС Польщі.

Польське зовнішньополітичне відомство запевнило, що зробить усе можливе, "щоб винні у цих огидних діяннях були притягнуті до відповідальності".

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    саме сталінського...

    Рашисти позбавили людей збіжжя, коли відступали. Вони по-сталінськи порізали мішки та розсипали його, щоб зерно пропало і люди голодали. Бо їм не дісталося.
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