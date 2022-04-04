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Ізраїль засудив воєнні злочини російських військ у Бучі

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Ізраїль засудив воєнні злочини російських військ у Бучі
Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що умисне заподіяння шкоди цивільному населенню України, яке було виявлено у Бучі після визволення міста від російських загарбників, є воєнним злочином.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.

"Умисне заподіяння шкоди цивільному населенню є воєнним злочином, і я рішуче засуджую це", - написав Лапід.

За його словами, неможливо залишитися байдужим перед жахливими картинами з міста Буча під Києвом після відходу з нього російської армії.

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Топ коментарі

  • Враг рода человеческого 666
    Еще один озабоченный лживый ублюдок
  • Андрей Новодар 19ea7cea
    Ні .Не визнають .Геноцид у їхньому розумінні може бути тільки проти одного народу.
  • Zemer
    А перед тим як засудити спитав дозволу у Лаврова
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