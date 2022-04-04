Ізраїль засудив воєнні злочини російських військ у Бучі

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що умисне заподіяння шкоди цивільному населенню України, яке було виявлено у Бучі після визволення міста від російських загарбників, є воєнним злочином.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.

"Умисне заподіяння шкоди цивільному населенню є воєнним злочином, і я рішуче засуджую це", - написав Лапід.

За його словами, неможливо залишитися байдужим перед жахливими картинами з міста Буча під Києвом після відходу з нього російської армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадри з Бучі нагадують про часи сталінського та нацистського тоталітаризму, - МЗС Польщі