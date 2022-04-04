Окупанти обстріляли кілька сіл на Дніпропетровщині на кордоні з Херсонською областю, - ОВА
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Ситуація на Дніпропетровщині залишається контрольованою, ворожих військ на території регіону немає.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Розпочався новий робочий тиждень. Виходьте на роботу, хто цього ще не зробив. Країні потрібна Ваша підтримка та допомога. Економіка має працювати", - звертається він до мешканців регіону.
За інформацією Резніченка, вночі вороги обстріляли кілька сіл на кордоні з Херсонщиною.
"Ніхто не постраждав. Область під контролем збройних сил. Ворожих військ на нашій території немає", - додає він.