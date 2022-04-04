Вночі окупанти обстріляли Нововоронцовку та Мар'янське, - Вілкул
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У ніч на 4 квітня російські загарбники обстріляли Нововоронцовку та Мар'янське.
Про це у Телеграмі повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вночі були сильні обстріли орками із систем залпового вогню Нововоронцовки та Мар'янського. Жертв немає", - написав Вілкул.
Він зазначив, що раніше було проведено евакуацію з цих населених пунктів до Кривого Рогу.
На ранок 4 квітня ситуація в регіоні повністю контролюється ЗСУ та Військовою адміністрацією.