Вночі окупанти обстріляли Нововоронцовку та Мар'янське, - Вілкул

У ніч на 4 квітня російські загарбники обстріляли Нововоронцовку та Мар'янське.

Про це у Телеграмі повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вночі були сильні обстріли орками із систем залпового вогню Нововоронцовки та Мар'янського. Жертв немає", - написав Вілкул.

Він зазначив, що раніше було проведено евакуацію з цих населених пунктів до Кривого Рогу.

На ранок 4 квітня ситуація в регіоні повністю контролюється ЗСУ та Військовою адміністрацією.

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