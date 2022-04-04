Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18,3 тис. осіб, 147 літаків, 134 гелікоптери, 647 танків і 1 844 броньовані машини

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 квітня втрати особового складу противника становлять близько 18,3 тис. осіб.