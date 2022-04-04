США рішуче засуджують звірства кремлівських сил у Бучі. Ми домагаємося відповідальності для винних, - Блінкен
6 08046
США рішуче засуджують очевидні звірства кремлівських сил у Бучі та в усій Україні.
Про це повідомив у твітері державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми рішуче засуджуємо очевидні звірства кремлівських сил у Бучі та в усій Україні. Ми домагаємося відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти, документуючи та ділячись інформацією, щоб притягнути до відповідальності винних", - зауважив Блінкен.