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США рішуче засуджують звірства кремлівських сил у Бучі. Ми домагаємося відповідальності для винних, - Блінкен

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США рішуче засуджують звірства кремлівських сил у Бучі. Ми домагаємося відповідальності для винних, - Блінкен
США рішуче засуджують очевидні звірства кремлівських сил у Бучі та в усій Україні.

Про це повідомив у твітері державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми рішуче засуджуємо очевидні звірства кремлівських сил у Бучі та в усій Україні. Ми домагаємося відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти, документуючи та ділячись інформацією, щоб притягнути до відповідальності винних", - зауважив Блінкен.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Найбільшим і адекватним покаранням за ці злочини буде поставка важкого, особливо ракетного озброєння і літаків. Все інше - "бла-бла-бла". Хоча і за надану допомогу теж дякуємо.
  • Саша Пончик
    21 век центр Европы. И ни кто кроме Украины не может остановить ипанутого нового гитллера. Какой-то сюр.
  • Garry Grant
    Так рішуче ж засуджують. Це все міняє. ***** в паніці.
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