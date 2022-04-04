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Російські загарбники готуються до величезного прориву на Луганщині, - Гайдай

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Російські загарбники готуються до величезного прориву на Луганщині, - Гайдай
Російські загарбники готуються до величезного прориву на Луганщині, вночі ЗСУ відбило ворожу атаку в районі Рубіжного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телемарафоні на прямому включенні повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Дійсно, йде накопичення величезне особового складу, техніки, готуються до величезного прориву. Вночі була спроба в районі Рубіжного зробити прорив, але наші захисники відбили атаку, там підбили декілька танків, є десятки загиблих серед ворогів", - повідомив очільник області.

Він зазначив, що українські військові тримають оборону, але "бачимо, що накопичення йде дуже-дуже потужно".

Гайдай звернувся до жителів Луганщини з проханням усім евакуюватися, тому що ворог "буде просто знищувати все на своєму шляху".

За його словами, російські загарбники наразі використовують жителів тимчасово окупованих територій як "гарматне м'ясо".

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Топ коментарі

  • Дмитрий Гайдарченко
    Боже грани ВСУ
  • vlasta
    Як казав Гайдай, на Луганщині 6 тисяч шахтарів і з них тільки 5(!) записалися до тероборони. Я сам з Луганщині, мій батько все життя був шахтарем, але я за те, щоб після визволення Донбасу, треба провести дерусіфікацію.
  • Kristina Rubcova
    Когда уже до всех дойдет, что цель имперской России - ГЕНОЦИД украинской нации. Потому что российская империя и украинская нация не могут сосуществовать вместе, абсолютно, зто совершенно несовместимые вещи.

    Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

    Путину проще уничтожить целую нацию, чем принять горькую правду !

    Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !

    P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
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