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Росія продовжує консолідувати сили для наступу на Донбас: перекидає в цей район "вагнерівців", - Міноборони Британії

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Росія продовжує консолідувати сили для наступу на Донбас: перекидає в цей район "вагнерівців", - Міноборони Британії
Росія продовжує консолідувати сили для наступу на Донбас і перекидає в цей район найманців ПВК "Вагнера".

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії від 4 квітня, передає Цензор.НЕТ.

"Російські сили продовжують консолідуватися та реорганізовуватись, переорієнтовуючи свій наступ на Донбас на Сході України. Російські війська, у тому числі найманці з російської приватної військової компанії "Вагнер", перекидаються в цей район", - сказано у повідомленні.

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Росія продовжує консолідувати сили для наступу на Донбас: перекидає в цей район вагнерівців, - Міноборони Британії 01

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всі кацапські свині-смертні...Багаторазово доведено ВСУ...
  • Garry Grant
    Ну "вагнеровцы" и что? Чем они лучше остальных "ваньковцев"? На кой чёрт этот дурацкий ажиотаж вокруг сортов кацапского гавна?
  • omelyan k
    Треба розміщувати об'яви про винагороду за здану техніку на узбіччях доріг, де є ймовірність прориву орків - замість банерів, дорожніх вказівників тощо.
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