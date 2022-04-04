Під час зачищення Київщини за добу виявили майже 5 тисяч вибухонебезпечних предметів, - ДСНС

Рятувальники на Київщині минулої доби, 3 квітня, виявили майже п'ять тисяч вибухонебезпечних предметів, більшість із них – набої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Телеграмі.

"3 квітня на території області проводились обстеження територій та вилучення вибухонебезпечних предметів... Виявлено 4 тис. 997 од. вибухонебезпечних предметів (з них 4 тис. 308 набоїв)", – йдеться у повідомленні.

У результаті проведених робіт перевірено територію на площі приблизно 4,3 га та понад 21 км автомобільних доріг.

Від ДСНС залучалося 11 розрахунків, 58 осіб та 18 одиниць техніки.

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