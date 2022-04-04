Ворожий снаряд влучив у храм у Рубіжному, поранено двох священників, - Гайдай
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У місті Рубіжне Луганської області внаслідок ворожого обстрілу поранено двох священників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у фейсбуці.
Гайдай зазначив, що російський снаряд влучив у храм на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному.
"Обстрілом пробило покрівлю храму. Осколками поранено настоятеля, а також священника іншого храму, який у цей момент також перебував на храмовій території", - заявив голова ОВА.