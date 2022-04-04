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Ворожий снаряд влучив у храм у Рубіжному, поранено двох священників, - Гайдай

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У місті Рубіжне Луганської області внаслідок ворожого обстрілу поранено двох священників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у фейсбуці.

Гайдай зазначив, що російський снаряд влучив у храм на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному.

"Обстрілом пробило покрівлю храму. Осколками поранено настоятеля, а також священника іншого храму, який у цей момент також перебував на храмовій території", - заявив голова ОВА.

Ворожий снаряд влучив у храм у Рубіжному, поранено двох священників, - Гайдай 01

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Топ коментарі

  • Ivan Pupkin b2770a7a
    надеюсь это церковь и попы московского патриархата
  • Kindrat74
    Краще в кінці додати щось нейтральне, на зразок: "На щастя, споруда належала філії РПЦ і не становила ніякої історичної чи художньої цінності" )))
  • Vladimir T fd7dc273
    Судя по тому, что Гайдай стыдливо умолчал чей храм: ПЦУ или РПЦ ... храм таки РПЦ. Если это так, то Гайдай забыл в конце своего сообщения добавить "Ура!"
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