Росія замінувала в Україні вже близько 80 тисяч квадратних кілометрів, - МЗС
Про це йдеться у заяві МЗС з нагоди Міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки, передає Цензор.НЕТ.
У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого проблема мін і вибухонебезпечних залишків війни набула особливої гостроти, хоча РФ забруднювала українську землю останні вісім років поспіль.
У цьому контексті українські дипломати поінформували, що через першу хвилю російської збройної агресії проти України у 2014 році очищення потребувало близько 16 тис. кв. км Луганської та Донецької областей, а сьогодні, за попередніми оцінками, йдеться вже про 80 тис. кв. км території України.
"В той час, як весь цивілізований світ відмовляється від протипіхотних мін та забороняє їх використання, РФ збільшує масштаби їхнього застосування в Україні та навіть випробує протипіхотні міни нового зразка, такі як ПОМ-3 ("Медальйон") та інші", – заявили у МЗС.
У зовнішньополітичному відомстві акцентували, що російські військові масово встановлюють заборонені міжнародним правом міни-пастки, відступаючи, мінують продовольчі об’єкти, приватне житло і трупи людей.
У МЗС закликали українців проявляти максимальну пильність, пам’ятаючи про мінну небезпеку, а світову спільноту – посилити підтримку України, щоб зупинити катастрофічне збільшення кількості жертв мін та вибухонебезпечних предметів у серці Європи.