Робота над відновленням об'єктів інфраструктури розпочалася у Тростянці, - Живицький

До Сумської області в суботу, 2 квітня, прибула група архітекторів та урбаністів, які працюватимуть над відновленням міста Тростянець, звільненого з-під навали російських окупантів.

Про це повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за участю головного архітектора області Володимира Бикова, фахівців із Києва та проектних інститутів відбулося обговорення перших кроків щодо виконання відновлювальних робіт.

"Починаємо обстеження території, проєктування та відновлення центральної частини Тростянця. Для нас важливо, щоб те, що зруйновано орками, було відновлено, й люди повернулися до нормального життя у громаді", – сказав Живицький.

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Голова області зазначив, що вже розпочалася робота над відновленням об'єктів інфраструктури, частину Тростянця забезпечено електропостачанням.

"Цілодобово працюють електрики, газовики, комунальні служби. Робимо все необхідне, щоб люди були з теплом, світлом, газом водою", – розповів Живицький.

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков після візиту до Тростянця заявив, що відновлення повністю зруйнованої привокзальної площі в місті візьме на себе "Укрзалізниця".

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