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Польща запропонувала ЄС запровадити санкції проти членів партії "Єдина Росія"

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Польща запропонувала ЄС запровадити санкції проти членів партії "Єдина Росія"
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пропонує Європейському союзу запровадити санкції проти всіх членів партії "Єдина Росія". За його словами, необхідно будь-якими способами зупинити російську військову машину в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на natemat.pl.

За його словами, має бути створена міжнародна комісія для розслідування та оцінки злочинів президента Росії Володимира Путіна в Україні.

"Ми запропонували Європейській раді санкції проти членів путінської партії, радикальний план відмови від російського газу, нафти та вугілля", - наголосив Моравецький.

Зазначимо, згідно з інформацією з відкритих джерел, членами партії "Єдина Росія" є понад 2 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Єдина Росія" пропонує визнати співвітчизниками всіх, хто говорить російською

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Полякам-черговий респект...
  • буков
    Молодці полякі, луплять як система залпового вогню, по площині. Наступний крок, проти всіх росіян.
  • Василь Новоселецький 397459c4
    Це було ДЕШЕВО і ефективно! Поляки справжні БРАТИ нам!
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