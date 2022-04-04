Ідеологія "русского мира" є тим самим, чим є ідеологія нацизму, - Епіфаній
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Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній вважає, що ідеологія "русского мира" є тим самим, чим є ідеологія нацизму, тому має бути відкинута та засуджена.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Епіфаній написав у Твіттері.
"Ідеологія "русского міра" є тим самим, чим є ідеологія нацизму. Вона виправдовує насильство, вбивство, війну і геноцид, а тому має бути відкинута і засуджена так само, як засуджений нацизм, його ідеологи та його злочини", - написав Єпіфаній у твіттері.
На його думку, творцями цієї злочинної ідеології є глава Московського патріархату Кірілл Гундяєв та його поплічники.
"Він разом із підлеглими не лише всіляко розпалював це вогнище, а й відкрито, від імені Бога та Церкви, брехливими устами благословив катів та вбивць на їхню чорну справу", - додав предстоятель.