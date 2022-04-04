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Ідеологія "русского мира" є тим самим, чим є ідеологія нацизму, - Епіфаній

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Ідеологія "русского мира" є тим самим, чим є ідеологія нацизму, - Епіфаній
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній вважає, що ідеологія "русского мира" є тим самим, чим є ідеологія нацизму, тому має бути відкинута та засуджена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Епіфаній написав у Твіттері.

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"Ідеологія "русского міра" є тим самим, чим є ідеологія нацизму. Вона виправдовує насильство, вбивство, війну і геноцид, а тому має бути відкинута і засуджена так само, як засуджений нацизм, його ідеологи та його злочини", - написав Єпіфаній у твіттері.

На його думку, творцями цієї злочинної ідеології є глава Московського патріархату Кірілл Гундяєв та його поплічники.

"Він разом із підлеглими не лише всіляко розпалював це вогнище, а й відкрито, від імені Бога та Церкви, брехливими устами благословив катів та вбивць на їхню чорну справу", - додав предстоятель.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Епіфанію,справжноьму українському священнику-респект.А гундяй-слуга сатани,як і всі кацапські вбивці...У РПЦ святості стільки-скільки у шльондри цноти...
  • Kristina Rubcova
    Когда уже до всех дойдет, что цель имперской России - ГЕНОЦИД украинской нации. Потому что российская империя и украинская нация не могут сосуществовать вместе, абсолютно, зто совершенно несовместимые вещи.

    Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

    Путину проще уничтожить целую нацию, чем принять горькую правду !

    Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !

    P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
  • віктор федорович 31ee1569
    ДЕ-РУ-СИ-ФІ-КА-ЦІ-Я!
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