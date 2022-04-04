Німеччина є основною перешкодою для санкцій проти РФ, - Моравецький

Німеччина створює основні перешкоди для посилення санкцій проти РФ.

Про це заявив у понеділок на пресконференції прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це Німеччина, яка є основною перешкодою для санкцій", - наводять слова прем'єра західні ЗМІ.

Угорщина, за словами Моравецького, не блокує можливості посилення санкцій проти Росії.

Напередодні голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що влада ЄС готує нові санкції проти Росії.

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