Із початку вторгнення РФ 84 військовослужбовці ЗСУ удостоєні звання Героя України, з них 42 посмертно. 18 офіцерів отримали звання бригадного генерала, - Резніков

У Європі немає більше жодного воєначальника, який би мав досвід військового управління подібного масштабу, як українські керівники Збройних сил.

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуку міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні українці!

Після 39 днів відсічі повномасштабній російській інтервенції багато з нас з полегшенням сприймають добрі новини.

Російські окупанти зазнали поразки під Києвом. Перший бій за столицю українські захисники і захисниці виграли.

Київщину звільнено від ворога. Він також відступає на Чернігівщині та Сумщині, щоб перегрупувати сили і змінити напрямок ударів.

Це – беззаперечне свідчення, що плани Кремля зламано.

Водночас наші серця сповнені болю за сотнями мирних громадян, які були по-звірячому закатовані російськими солдатами.

Тільки у Бучі кількість загиблих вже більша, ніж у Вуковарі.

Постріли в потилицю жінкам і чоловікам зі зв’язаними руками – це абсолютна нелюдськість. Ці вбивства не сприймаються як частина війни. Навіть складно їх кваліфікувати як тероризм чи злочин.

Це – сутність, природа тих скажених катів, які увірвалися на нашу землю. Востаннє таке робили есесівці.

Це зло просто не може залишитись безкарним.

Наша розвідка послідовно встановлює особи загарбників та вбивць. Усіх! Кожен у свій час отримає те, що "заслужив".

Ми схиляємо голови перед нашими воїнами, які поклали життя, щоб захистити столицю від цієї пошесті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Невдалий бліцкриг завершиться вдалим Нюрнбергом", - Резніков

Зараз продовжуються важкі бої на Харківщині, Луганщині, Донеччині. Наші війська відтісняють окупантів на Херсонщині. У непростій ситуації залишається Чернігів. Героїчно б’ються захисники Маріуполя, які вже стали легендами сьогодення.

Здається, усі вже усвідомили, що найцінніше в Україні – люди.

Тисячі і тисячі людей сьогодні виборюють майбутнє для України, для усіх майбутніх поколінь українців. Щоб українці самі визначали свою долю і ніколи не були змушені жити під пануванням нелюдей.

Хочу відзначити кількох особливих українців. Це - командування нашої армії.

Насамперед – це Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний. Можна сказати багато. Головне - це Воїн, який відповідає рівню викликів, що стоять перед Україною. А вони – величезні.

Також це члени його команди – заступники Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк і генерал-полковник Микола Балан, начальник Генерального штабу ЗСУ, Герой України, генерал-лейтенант Сергій Шаптала. Та усі офіцери Генштабу.

Хочу, щоб усі усвідомили. У Європі немає більше жодного воєначальника, який би мав досвід військового управління подібного масштабу. Жодного! У всьому світі таких – одиниці.

Не можу не згадати тих, кому варто подякувати за збереження столиці.

По-перше, це командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, який безпосередньо відповідає за оборону Києва та області.

Після відбиття першої хвилі вторгнення, яка може бути не останньою, доведеться зробити ще багато, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв. Впевнений, що в цьому допоможе досвід Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, який гідно зустрів російську навалу в зоні проведення ООС, а зараз очолює Київську обласну військову адміністрацію.

По-друге, Київ багато в чому врятували героїчні бійці на Чернігівщині та Сумщині, якими безпосередньо керує командувач військ Оперативного командування "Північ", Герой України, генерал-майор Віктор Ніколюк.

Давній Чернігів і його незламні захисники стали нездоланною фортецею для ворога. Одразу кілька міст на Сумщині прийняли на себе удар і гідно його витримали. Ворог тікає, хоч і має більше техніки. Він просто не має таких людей, як у нас.

Сили спеціальних операцій ЗСУ, наші артилеристи, десантники, авіація і всі види, роди та сили Українського війська - це справжні герої!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командиру батареї САУ 28-ї ОМБр Денису Максишко посмертно присвоєно звання Герой України. ФОТО

По-третє, хочу відзначити начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майора Кирила Буданова та усіх військових розвідників. Бійці ГУР творять справжні дива на різних ділянках фронту. Колись про них напишуть у книжках. Під Києвом вони зробили надзвичайно багато для нейтралізації найбільш підготовлених російських окупантів.

Варто підкреслили справжнє бойове братерство, яке виникло за цей час. Адже поряд з воїнами ЗСУ та ГУР МО пліч-о-пліч билися спецпідрозділи СБУ та Національної поліції, гвардійці, наші прикордонники, а також справжня тероборона – люди, які захищали свої домівки від російських зайд.

Ми обов’язково згадаємо поіменно і подякуємо комбригам, комбатам, полковникам, сержантам і солдатам, які відзначилися на цій війні.

Я ще неодноразово говоритиму про найкращих.

З початку навали ми вже маємо у Збройних Силах 84 Героя України, на жаль, 42 з них удостоєні цього звання посмертно. Сотні захисників і захисниць відзначені високими державними нагородами. Бо вони гідні.

Також за цей період 18 справжніх офіцерів отримали звання бригадного генерала. Це – нове покоління командирів вищої ланки, відображення сучасної української армії, яка гартується не у кабінетах, а в бою.

Вся Україна сьогодні гартується в бою.

І обов’язково переможе.

Слава Україні!" - звернувся до українців міністр оборони.