ЗСУ 3 квітня знешкодили ворожий об’єкт у повітрі над Тернополем, - голова ОДА Труш
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Минулої ночі Збройні сили України знешкодили ворожий об’єкт у повітрі над Тернополем, але осколками зачепило один із об’єктів критичної інфраструктури, який зараз перебуває у непридатному стані.
Про це повідомив під час брифінгу голова ОВА Володимир Труш, передає Цензор.НЕТ.
"Відбувся перший за час війни ворожий приліт, який знешкодили Збройні сили України. Однак, осколками зачепило один із об’єктів критичної інфраструктури, який зараз перебуває у непридатному стані. Ворог б’є лише по об'єктах критичної інфраструктури".
За його словами, наразі на місці працюють фахівці ДСНС та поліції. Жертв та постраждалих немає.
Труш також вкотре звернувся до місцевих жителів з проханням не фотографувати і не знімати відео відповідних об'єктів та не викладати матеріали в Інтернет. "не робіть цього. Ви допомагаєте ворогові. Ворог свято впевнений, що об'єкт знищений. Коли ви починаєте розписувати ці історії - вас теж моніторять в Інтернеті.