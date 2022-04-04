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Facebook та Instagram обмежили хештеги #Bucha і #BuchaMassacre

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Facebook та Instagram обмежили хештеги #Bucha і #BuchaMassacre
Соцмережі Facebook та Instagram почали блокувати хештеги, пов’язані із військовими злочинами РФ в українських містах: #Bucha і #BuchaMassacre.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал dev.ua.

Уже 3-4 квітня 2022 року користувачі почали помічати, що хештеги блокуються. Це дивно, адже фото та відео з цього міста стали однією з головних новин усіх світових медіа, а також виступів світових політиків. ЗМІ писали статті із заголовками про BuchaMassacre, а на англомовній "Вікіпедії" з’явилась стаття про це. Зі скріншотів повідомлень про блокування стає ясно: хештеги заблочили, тому що хтось на них регулярно скаржився.

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    вот вам и и цукерберг петушара, я коммент написал про русню, где-то, так они его заблочили, видители хейт спич, а там даже без матов было, мразота небось рускоязычный сегмент до сих модерят кацапы, фу ***** пейсбук
  • Александр Александров 7fa1b22d
    Почти уверен, что до сих пор есть модерация российского сегмента русской ватой.
  • Александр Александров 7fa1b22d
    Цукерберг так и не разборался с ботофермами.
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