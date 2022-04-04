Facebook та Instagram обмежили хештеги #Bucha і #BuchaMassacre

Соцмережі Facebook та Instagram почали блокувати хештеги, пов’язані із військовими злочинами РФ в українських містах: #Bucha і #BuchaMassacre.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал dev.ua.

Уже 3-4 квітня 2022 року користувачі почали помічати, що хештеги блокуються. Це дивно, адже фото та відео з цього міста стали однією з головних новин усіх світових медіа, а також виступів світових політиків. ЗМІ писали статті із заголовками про BuchaMassacre, а на англомовній "Вікіпедії" з’явилась стаття про це. Зі скріншотів повідомлень про блокування стає ясно: хештеги заблочили, тому що хтось на них регулярно скаржився.

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